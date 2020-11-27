AFAD verilerine göre, saat 11.27'de Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem anına ait Malatya merkezdeki işyerlerine ait güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Malatya'daki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

VİDEODA PANİK ANLARI YER ALDI

Görüntülerde kent merkezinde bulunan bir iş yerine ait kamera görüntülerinde deprem anı ile birlikte içeride bulunan vatandaşların panikle dışarı çıktıkları anlar yer aldı.

SPOR SALONUNDA DEPREME YAKALANDILAR

Deprem anının yansıdığı bir diğer güvenlik kamerası kaydında ise, bir spor salonunda spor yapan vatandaşların depremle birlikte dışarı çıktıkları görüldü.