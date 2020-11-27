Mardin'de tır yolcu durağına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen ilk bilgilere göre; Kızıltepe - Mardin Karayolu'nda Havaalanı Mevkii'nde seyir halinde bulunan tır sürücüsünün direksyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan trafik levhalarına ardından da yol kenarında bulunan otobüs durağına çarptı.

Sürücüsünün isminin öğrenilemediği 63 AAE 342 plakalı tırın sebep olduğu kazada ilk bilgilere göre; bir reklam şirketinde çalışan iki işçi, tırın altında kaldı. Yaşanan feci kazada Ferit Aslan adlı bir işçi olay yerinde hayatını kaybederken ismi öğrenilemeyen diğer işçi yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.