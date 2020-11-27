Sabiha Gökçen'de ilginç anlar! Cezayı görünce Türkçe konuşmaya başladı

Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören Pakistan uyruklu yolcu Wahab ALI(26) ekiplere önce Türkçe bilmediğini söyledi ancak Ali, maske cezası yedikten sonra ekiplerle Türkçe konuşmaya başladı. Wahab Ali kendisini şöyle savundu: "Su içiyordum. Bana kimse bir şey söylemedi."