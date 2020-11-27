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'da bir kişi lojmanda kendisini balkon demirine astı

’da bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen Fahrettin E. (61), çalıştığı bir otelin lojmanda kendisini iple balkon demirine astı. Fahrettin E.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Muğla Kurumu'na gönderildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 18:14 Son Güncelleme: 27.11.2020 18:15 ABONE OL
Muğla'da bir kişi lojmanda kendisini balkon demirine astı

Muğla'da bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen Fahrettin E. (61), çalıştığı otelin lojmanında kendisini iple balkon demirine asarak intihar etti.
Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan 3 çocuk babası Fahrettin E., sabah saatlerinde mesai arkadaşları tarafından kaldıkları lojmanın balkon demirine iple asılı olarak bulundu.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Otel yetkilileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Fahrettin E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Fahrettin E.'nin bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü. İş yerinden ücretsiz izin aldığı belirtilen Fahrettin E.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Muğla'da bir kişi lojmanda kendisini balkon demirine astı
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