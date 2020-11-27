Muş‘ta halk ekmek fabrikası günde 60 bin ekmek üretilecek

Muş- Diyarbakır Kulp karayolu üzerindeki Lale Vadisi Parkı'nda bin 300 metrekare alanda kurulan ve son teknoloji ile yapılan 'Halk Ekmek Fabrikası' kısa sürede üretime başlayacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, kente başlamış olduğumuz alt yapı ve üst yapı park- bahçe, yol ve kaldırımın yanında birde sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Halk Ekmek Fabrikası yaptıklarını söyledi. Asya, belediye bünyesinde kurulan fabrikada kaliteli, nezih temiz ve bir o kadarda makul bir fiyatla halka ekmek ulaştırma noktasında uygulanan bir proje olduğuna vurguladı. Asya, "Bu projemiz inşallah en yakın zamanda test ekmek pişirme işlemlerimiz başlar 10 gün içerisinde de halkımıza ekmek ulaştırmış olacağız şu anda temizlik çalışması yapılıyor" diye konuştu. İstihdam olarak ta yaklaşık 15 işsiz gencin çalışacağını dile getiren Belediye Başkanı Asya, şunları kaydetti:

"Bu projemiz birçok belediyenin uyguladığı gibi bizimde bu anlamda geç kalmış ama en iyi bir şekilde tasarladığımız ve uyguladığımız bir projedir. Fabrikamız ortalama günde 60 bin civarında ekmek üretilebilecek kapasitededir. Ancak bu aşamada fırıncı esnaflarımızın mağdur olmaması için bu kader ekmek üretimini düşünemiyoruz. Fırıncı esnaflarımızdan de bir talebimiz var. Kalite, sağlık ve fiyat noktasında en makulü bulmaktır. Bu anlamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belediyemizin eli ile ekmek ulaştırmak olacaktır. İnşallah bu projeyle de halkımızın bir eksiğini daha bu şehirde ortadan kaldırmış olacağız."

Başkan Asya, "Belediye şirketimiz bünyesinde Fabrikada üretilen ekmekleri, şehrimizin belirli noktalarında satış büfelerini kurmak üzere direk vatandaşımıza satışı sağlamış olacağız. Ekmeği biz vatandaşımıza, ulaştıracağız. Bin 300 metrekare alan üzerinde ve son modern teknolojilerle kurulan Hak Ekmek Fabrikamızın en büyük özelliği de hiçbir şekilde hijyen ortamından taviz vermeksizin el deyimden unun depoya girdiği andan itibaren halkımızın sağlığını düşünerekten üretim yapılacaktır." ifadelerini kullandı.