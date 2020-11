Öğretmenlerle Online buluşmalar devam ediyor

Salgın nedeniyle yüz yüze programların yapılamaması nedeniyle Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerini yalnız bırakmamak ve kalplerine dokunmak için bir hafta boyunca her gün İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer'in katılımıyla uzaktan Öğretmenler Günü Buluşmaları gerçekleştirdi.

Buluşmalara bir hafta boyunca her gün 10 ilçede görev yapan farklı branşlardan öğretmenler katıldı. İl Müdürü Sümer, Mardin'in her bölgesinde görev yapan öğretmenlere her zaman yanlarında olduğunu söyleyerek teşekkür etti ve öğretmenler günlerini kutladı.

42 yıllık meslek yaşamı boyunca eğitim sürecinin en önemli parçasının öğretmenler olduğunu söylediğini belirten Sümer, gönül ve kurum kapılarının her zaman öğretmenlerimize açık olduğunu sözlerine ekledi. Öğretmenlerle bir an önce yüz yüze buluşmanın özlemi içinde olduklarını ifade eden Sümer, yaşanan salgın sürecinde öğretmenlerimizle farklı çevrimiçi etkinliklerle bir araya geleceklerini kaydetti.

ÖĞRETMENLERDEN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR

Farklı ilçelerde ve mahallelerde görev yapan öğretmenler de söz alarak duygularını, mesleki hatıralarını, unutamadıkları anılarını paylaşıp bu anlamlı buluşmalardan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Öğretmenler ayrıca kalplerine dokunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne çök teşekkür ettiler.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Murat Bağış'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmalar her gün keyifli, duygulu ve farklı anlara sahne oldu.

MÜZİK DİNLETİLERİ VE ŞİİRLERİYLE BULUŞMALAR RENKLENDİ

Müzisyen öğretmenlerin farklı enstrümanlarla yaptığı müzikler ve söylediği parçalar ile şair öğretmenlerin okuduğu şiirler öğretmenler buluşmalarına renk kattı.