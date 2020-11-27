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Öldürülen PKK’lının taziyesine katılan HDP’lilere soruşturma

Tunceli'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ölü olarak ele geçirilen PKK'nın sözde Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in ailesine taziyeye giden HDP , HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun hakkında "terör örgütü propagandası yapmaktan" Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün dosyası yetkili 'na gönderilirken, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun hakkındaki soruşturmanın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 27.11.2020 13:29 Son Güncelleme: 27.11.2020 13:34 ABONE OL
Öldürülen PKK’lının taziyesine katılan HDP’lilere soruşturma

Tunceli'de "Yıldırım-4" Munzur operasyonu kapsamında güvenlik güçleri tarafından merkez Ahpanos Vadisi bölgesinde 10 Kasım günü düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı etkisiz hale getirilmiş. Daha sonra öldürülen PKK'lılardan birinin "terörden arananlar listesi'nde, kırmızı kategoride yer alan, örgütün sözde Tunceli Saha Sorumlusu "Yılmaz" kod adlı İsmail Sürgeç olduğu tespit edilmişti.

Öldürülen PKK'lın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Tunceli'de toprağa verilmişti.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ve İbrahim Kasun'un öldürülen PKK'lının ailesine yaptığı taziye ziyaretine ait fotoğrafların paylaşılması üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında HDP'li Milletvekili Alican Önlü'nün dosyası yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken il eşbaşkanları hakkındaki soruşturmanın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Öldürülen PKK’lının taziyesine katılan HDP’lilere soruşturma
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