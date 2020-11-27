Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki minibüs alevlere teslim oldu. Birden bire alev minibüs alev topuna dönerken, mahalle sakinlerinin bakışları arasında yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bağrıyanık mahallesinde eski doğum evinin yakınlarında gerçekleşen olayda park halindiki minibüs bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından alev aldı. Çevrede ki vatandaşların haber verdiği itfaiye kısa sürede olay yerine gelirken, alev topuna dönen minibüs Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı. Araç yangını itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.