Ressam Akyıldız’ın eşi de koronavirüsten öldü

Türk gravür sanatçısı Cemal Akyıldız(88)'ın eşi Günay Şenay Akyıldız'da 5 gün sonra Koronavirüs hastalığından hayatını kaybetti. Eşinden 5 gün sonra hayatını kaybeden Günay Şenay Akyıldız Aşiyan'daki mezarının yanına gömülecek.



Ünlü ressam ve Gravür sanatçısı Cemal Akyıldız, bir süredir Gaziosmanpaşa Şafak Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Hayatını kaybeden Cemal Akyıldız 5 gün önce Zincirlikuyu Camiinde İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Ünlü sanatçının aynı hastanede tedavi gören 79 yaşındaki eşi Günay Şenay Akyıldız ise koronavirüs nedeniyle aynı hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Güney Şenay Akgündüz'de eşi Cemal Akyıldız gibi Zincirlikuyu Camiinde kılınacak öğle namazına mütakip Aşiyan mezarlığında toprağa verilecek.





Cemal Akyız Son olarak ödüllü yönetmen Mehmet Özgür Candan, okul kitapları ve karnelerdeki Atatürk gravürlerini çizen, Fatih Sultan Mehmet ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi padişah ve devlet büyüklerini gravür tarzıyla resmeden Akyıldız'ın belgeselini çekmişti.



Cemal akyıldız'ın oğlu Cem Akyıldız, babasının ve annesinin bir ay önce koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını GOP Şafak Hastanesinde tedavi altındayken önce babasının 5 gün sonrada annesinin hayatını kaybettiğini söyledi. Cem Akyıldız eşi Nermin Akyıldız ile birlikte , "Babam gravür sanatının öncülerindendi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir çok tarihi simgenin ve liderlerin figürlerini çizmiştir. Karnelerdeki Atatürk fiğürü Fatih Sultan Mehmet'in figürlerikitaplar ve roman kapaklarındaki figürler çizdi. Grafikerlerin öncüsüdür. Son olarak 2. Elizabeti çiziyordu yarım kaldı. Gravür sanatı yetim kaldı"dedi.

BİR İSTANBUL AŞIĞIYDI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Akyıldız'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirmiş Akyıldız'ın bir videolu röportajını da paylaşan Yerlikaya, Twitter'da şu ifadeleri kullanmıştı. "Gravür sanatının son temsilcilerinden, İstanbul aşığı ressam Cemal Akyıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Akyıldız ağabey, gravürleriyle tarihi ve kültürel mekanları geleceğe taşıdı. Büyük bir değeri kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."