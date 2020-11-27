SABAH yazdı, hayırseverler yardımda yarıştı! Ayşe Nur’un ameliyat parası toplandı

Türk insanının yardımseverliği; ölümün pençesindeki bir çocuğu daha hayata bağladı. SABAH'ın "Kemik kanseri olan minik Ayşe Nur İnak destek istiyor" başlıklı haberiyle duyurduğu Ayşe Nur'un ameliyat masrafları, yardımseverler tarafından karşılandı. Acılı ailenin yaşadığı mağduriyete yer verdiğimiz haberin ardından 150 bin TL olan ameliyat ücreti, 144 saat içerisinde toplandı.

İYİLİK KAZANDI

7 yaşındayken sağ bacağındaki ağrı nedeniyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne giden Ayşe Nur İnak'a 2017'nin Ekim ayında osteasarkom teşhisi konuldu. 11 yaşına giren Minik Ayşe Nur, tam 11 kez ameliyat olurken, yıllarca da kemoterapi ve radyoterapi uygulandı. SABAH aracılığıyla yaşadıkları mağduriyeti paylaşan İnak ailesi, evlatlarının tedavisi için gerekli olan paranın toplanabilmesi için çağrıda bulundu.

TÜRKİYE SEFERBER OLDU

Tüm bunların ardından yardımseverlik ve dayanışma ruhunun güzel bir örneği gerçekleşti. Türkiye, kemik kanseri hastalığı nedeniyle Ankara'da yaşam savaşı veren Ayşe Nur İnak için seferber oldu. Acılı ailenin gözyaşları içinde yardım istemesine duyarsız kalmayan hayırseverler, Ayşe Nur'un yakalandığı hastalıktan kurtulabilmesi için gereken ameliyat ücretini 6 gün içerisinde toplanmasını sağladı.

AMELİYAT TARİHİ ALINDI

Ayşe Nur'un yüzünü güldüren gelişme ile ilgili konuşan Baba Şakir İnak, "Allah sizlerden razı olsun. SABAH, bizlerin sesi oldu. Yardım eden herkese teşekkür ediyoruz." dedi. "En kısa zamanda kızım sağlığına kavuşacak" diyen İnak, Ayşe Nur'un 15 Aralık'ta Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacağını söyledi.