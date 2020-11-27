Şanlıurfa'da "gönül elçileri" devreye sokuldu

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, erken yaşta evlilik ve zorla evlilikle mücadelede için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, kanaat önderleriyle gönül elçileri olmaları konusunda iş birliği protokolü imzalandı. İlk etapta 4 kanaat önderiyle imzalanan protokolün kent geneline yayılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, kadına karşı şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Kentteki erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla bir çalışma başlattıklarını aktaran Bilici, şöyle konuştu:

"İlimizde kanaat önderleri, aşiret önderleri ve toplum içerisinde sevilen, sözü dinlenilen insanlarla bir araya gelerek erken yaşta ve zorla evliliklerin sakıncaları ve hukuksal sorumlulukları anlatılıyor. Bu anlamda birlikte çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bir süredir, kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle bir araya geldik, bundan sonrada Şanlıurfa'da sözü dinlenen, sevilen insanlarla bir araya gelerek onların desteklerini almaya çalışacağız. Bu kişileri gönül elçileri yapmaya çalışıyoruz, bu sorunun çözümü noktasında onların desteklerini, ilgilerini almaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bugüne kadar ziyaret ettiklerimiz ve sorunu paylaştıklarımız sonuna kadar bizleri desteklediler. Bu çerçevede gönül elçilerimiz olmaları için küçük de birer protokol imzaladık."

Bilici, başlattıkları çalışmayla güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını, kent genelinde böyle bir problemin ortadan kalkmasını amaçladıklarını söyledi.

Kanaat önderi Ahmet Karavar da bu projeyi desteklediğini belirterek küçük yaşta evlilik ile başlık parasının artık kalkması gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki evliliklerle ilgili değişimin başladığını ve bunun görüldüğünü anlatan Karavar, bu konun en kısa sürede ülke gündeminden çıkmasını istediklerini kaydetti.