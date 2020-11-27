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'da muhtara silahlı saldırı

'nın Harran İlçesinde kırsal mahalle muhtarı olan ’a yönelik pompalı silahla saldırı gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:49 ABONE OL
Şanlıurfa'da muhtara silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Çağbaşı (Dibşiyyi) kırsal mahallesi muhtarı Hammud Sancar silahlı saldırıya uğradı.

Harran İlçesi saat kulesi meydanında kimliği belirsiz kişi veya kişiler alacak verecek meselesi nedeniyle olduğu iddia edilen saldırı pompalı tüfekle yapıldı. Aracının içinde saldırıya uğrayan Sancar yaralandı.

Sancar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Şanlıurfa'da muhtara silahlı saldırı
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