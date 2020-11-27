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Saplantılı aşık dehşeti

'dan 'in Tarsus ilçesine gelen güvenlik korucusu Sebahattin Öztürk (31), daha önce ailesinden istediği ancak olumsuz yanıt aldığı amcasının kızı Leyla Öztürk'e kurşun yağdırıp, intihar etti

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Giriş Tarihi: 27.11.2020 ABONE OL
Saplantılı aşık dehşeti

Korucu Sebahattin Öztürk, Mersin'de yaşayan amcasının kızı, 23 yaşındaki Leyla Öztürk'e aşık oldu. Leyla'yı ailesinden isteten Öztürk, olumsuz yanıt aldı. Ancak aşkından vazgeçmeyen Öztürk, 4 gün önce Leyla Öztürk ve ailesinin yaşadığı Tarsus'a geldi. Önceki gün de Leyla Öztürk'ün iş yerine giden Sebahattin Öztürk, konuşmak için genç kızı çağırdı. Ancak Leyla Öztürk konuşmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine yanında getirdiği tabancayı çıkaran Sebahattin Öztürk, genç kızın yakınına gidip 5 el ateş etti. Ardından da silahı kafasına dayayıp tetiğe bastı. Leyla Öztürk olay yerinde, ağır yaralı zanlı ise kaldırıldığı hastanede öldü.

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Saplantılı aşık dehşeti
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