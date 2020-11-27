Hafta sonu için şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı, yolculuk yasak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların gündeminde şehirler arası seyahat yasağı en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabilecek. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge ile hafta içi ve hafta sonu seyahat yasakları ile ilgili tüm gelişmeler yer alıyor. Peki Şehirler arası seyahat yasağı var mı, yolculuk yasak mı? Hafta sonu için şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI, YOLCULUK YASAK MI?

Türkiye'nin gündeminde Şehirler arası seyahat yasağı vatandaşların gündem maddesi olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınırken iller arası seyahat kısıtlaması hafta sonları uygulanıyor. İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden seyahat izin belgesi alınıyor. Peki Şehirler arası seyahat yasağı var mı, şehirler arası yolculuk yasak mı?