Semt pazarların kapanma saatleri değişti

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadele tedbirleri kapsamında smet pazarlarının saatlerinde değişikliğe gitti.

Valiliğin kararına göre, semt pazarları 18.00'da kapanacak. Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Koranavirüs (COVİD19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.2020 yılı içerisinde tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 26.11.2020 tarihinde Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah ERİN başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki hususları oy birliği ile karara bağlamıştır. 1. Covid-19 yönünden pozitif veya temaslısı olduğu tespit edilen kamu çalışanlarının izolasyonda olduğu ve Hayat Eve Sigar (HES) uygulamasında riskli görüldüğü süre boyunca idari izinli sayılmalarına,

2. Covid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede hayati önem arz eden maske, temizlik ve sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik olarak Pazar yerlerinin kapanış saatinin 18.00 olarak uygulanmasına, takip ve denetim hizmetlerinin ilgili Belediye Başkanlıkları tarafından yerine getirilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir."