Şimdi de ‘İkinci el dolandırıcıları’ sahnede! Avukattan uyarı!

E-ticaret siteleri üzerinden birçok vatandaş dolandırıldı. Hemen her gün bir yenisi eklenen e-ticaret sitelerinde bu defa kullanıcılar, kadın hakları adı altında sahte beyanlarla dolandırıcılık yapmaya başladı. Aynı ürün, aynı anda birçok kişiye satılabiliyor. Satıcılar farklı isimler ve farklı şehirlerde hesap açarak, dolandırıcılık yapıyor. Erzurum'da yaşanan son dolandırıcılık olayı ile birçok insanın aynı şekilde dolandırıldığı ortaya çıktı.

Erzurum'da yaşayan Yahya İlker Çakıroğlu, ikinci el eşya alım satımı yapan bir ikinci el eşya satan uygulamadan, kız kardeşine telefon almak istedi. Aradığı telefonu uygun fiyata bulan Çakıroğlu, ilan sahibi ile irtibata geçti. Elife Doğan isimli kullanıcı ile telefonu almak için irtibata geçen Çakıroğlu, kullanıcının sattığı telefonun annesine ait olduğunu, annesinin doktor olduğunu ve sadece ev hanımı ve kız çocuklarına vereceğini, fiyatında bundan dolayı uygun olduğunu bildirdi.





SAHTE SATIŞ! SAHTE KARGOCU!

Çakıroğlu, telefonu kız kardeşi için alacağını söyleyince, kullanıcının hesabına 2300 lira para gönderdi. Telefonu bekleyen genç, kadınla irtibata geçti. Kargo şirketlerinde sorun olduğu yönündeki açıklamaları sonrası hayali bir kargocu ile telefonda görüştü. Telefonun, sitede verilen ücretten daha düşüğüne satıldığı gerekçesi ile İlker Çakıroğlu'ndan ek para istendi. Nakit para gönderemeyeceğini söylemesi üzerine dolandırıcılar, 'Ne kadar nakit varsa gönder, üstünü ben tamamlayacağım' diye yanıt verdi. Para gönderiminin ardından dolandırıcı, Çakıroğlu'nu oyalamaya başladı. Durumdan şüphelenen Çakıroğlu, Facebook'tan kendisi ile irtibata giren kadının ismini arattı. Aynı fotoğrafta başka bir ismin olduğunu görünce dolandırıldığını anladı. Durum ikinci el eşya satan uygulamanın yetkililerine bildirildi. Yapılan incelemelerin ardından dolandırıcıların aynı yöntemle birçok şahsı dolandırdığı ve satışı gerçekleşen telefonun aynı yöntemle başka hesaplar aracılığı ile satıldığı tespit edildi.





"FARKLI İSİMLER VE HESAP NUMARALARINDAN DOLANDIRILIYORLAR"

Alışveriş sitesi üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılığa maruz kalan Yahya İlker Çakıroğlu'nun avukatı Bilal Avcı, hukuki mücadele verildiğini ve bunun sadece bir telefon ve bir şahıs özelinde bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Avukat Avcı; "Günümüzde, alışveriş siteleri çok popüler. İnsanlar kendi ürünlerini satabildikleri platformlar oldukça yaygın ve kullanışlı. Ancak burada popülaritesi artan bir sistemde maalesef dolandırıcılık yöntemleri de artıyor. İnsanların duygusu sömürülerek, güven göstererek, haksız kazanç elde ediliyor. Müvekkilim, kadınlara destek adında gerçekleşen bir ticarette dolandırıldı. Birçok insanın bu şekilde dolandırıldığını öğrendik. Bu siteleri kullanan vatandaşlarımız mutlaka olaya güven esaslı değil hukuki zeminde bakmalıdır. Burada site yöneticilerinin de bu kadar kolay bir şekilde satışın yapılmamasına izin vermemeli. Ortada çok büyük rakamlarda dolandırıcılıklar da yapılıyor. Herkes çok dikkatli olmalı. Biz hukuksal olarak başvurumuzu yaptık. Umarım bu olay diğer insanlarımıza da örnek olur. Yaptığımız kapsamlı araştırma sonucun da müvekkilimiz ile aynı durumda olan birçok insanın olduğunu tespit yaptık. Dolandırıcılık yapan kişiler genelde başka insanların hesap numaralarını ve telefon numaralarını kullandıkları için bu insanlara ulaşmak çok zor. Ancak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığımız yoğun talepler sonucun da bu şahıslara bir an önce ulaşılacağına olan inancımız tam." diye konuştu.