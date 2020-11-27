Şırnak’ta ilk defa bir çocuğa böbrek taşı ameliyatı yapıldı

Şırnak'ta daha önce birçok defa böbrek taşı şikâyeti ile başka illerde hastaneye başvuran 10 yalındaki Suzan Yağır, Şırnak'ta yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu. 2 ay önce böbrek ağrısı şikâyetiyle Şırnak Devlet hastanesine başvuran 10 yaşındaki Suzan Yağır yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda böbreğinde taş olduğu belirlendi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Engin Denizhan Demirkıran tarafından gerçekleştirilen kapalı böbrek taşı ameliyatı yaklaşık bir saat sürdü.

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Dr. Engin Denizhan Demirkıran, hastanın böbrek ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu, yaptıkları tetkikte böbreğinde 2 santimetrelik taş olduğunu ve Şırnak ili içerisinde ilk defa bir çocuk hastaya kapalı böbrek taşı ameliyatı yapıldığını söyledi.

Küçük kızın iki yıldır böbrek rahatsızlığı olduğunu ama imkânsızlıklar sebebiyle ameliyat olamadığını söyleyen Üroloji Uzmanı Dr. Engin Deniz Han Demirkıran; "Hastamız 10 yaşında. Yaklaşık iki yıldır böbrek rahatsızlığı var. Bir hafta önce bize başvurdu. Daha önce yapılan tetkiklerinde böbrek taşı olduğu görülmüş ancak hasta imkânsızlıklar sebebiyle ameliyat edilememiş. Biz daha sonra hastayı değerlendirdiğimizde kapalı böbrek taşı ameliyatı yapmayı planladık. Normalde bu ameliyat ileri merkezlerde yapılan ve kapalı ameliyat olduğu için çocuklarda uygulanması zor olan bir ameliyat. Eldeki erişkin hastalara kullanılan cihazların olabildiğince küçültülerek kullanılması gerekiyor. Biz elimizdeki küçük cihazlarla hastamıza kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saat süren bu ameliyattan sonra 1.5 cm'lik taşın tamamını dışarıya aldık. Ameliyatın kapalı yapılmasının en büyük avantajı hastanın yarım santimlik küçük bir ameliyat izi kalması dışında herhangi bir sıkıntısının olmayacağı. Şu an hastanın tam taşsızlığını sağlamış olduk. Sağlığına kavuşturarak böbreğini kurtarmış olduk. Bu tabi ki bir ekip işi. Şırnak Devlet Hastanesi şartlarında bunu yapabilmemizi sağlayan bütün ekibimize, hastane çalışanlarımıza da kendi adıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ameliyattan sonra ağrılarının dindiğini ve bir sıkıntısı olmadığını dile getiren Suzan Yağır; "Ameliyatım iyi geçti, doktorum çok iyiydi. Doktoruma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.