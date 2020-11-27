SMA hastası Ebrar hayata tutunmak istiyor

Abdullah ve Sümeyra Karaca çifti, 3 kız çocuklarından en küçüğü olan Ebrar'ı, 3 aylıkken yere basmaması üzerine şüphelenip hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda Ebrar bebeğe 7,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu.

Anne Sümeyra Karaca yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Evlatla sınanmak çok zor. Gözümü her kapattığımda yavrumun bana bakan gözleri aklıma geliyor. Evlat bu. Canımdan bir parça. Evlattan vazgeçilmez. 3 kız çocuğum var. Diğerleri sağlıklı ama Ebrar hasta. 3 aylıkken fark ettik. Ayaklarını yere basmamaya başladı. Şüphelenip doktorlara başvurduk. Sonrada 7,5 aylıkken bu hastalık teşhisi konuldu. Sabahları kalkar kalkmaz çocuğumun bakımlarını yapıyorum. Fizik tedavisini yapıyorum. Biz aile olarak elimizden geleni yapıyoruz ama masraflar çok ağır. Tek isteğim evladımıza yardım elinin uzatılması. İstemesi de çok zor ama evladım için istemek zorundayım. 2 tane daha kızım var. Onlarda kardeşlerini hiç yalnız bırakmıyor"dedi.

'ARAMIZDA MAKİNALAR OLMADAN SARILMAK İSTİYORUM'

Kızına doyasıya sarılmak istediğini de belirten anne Karaca, "Kızıma aramızda makinalar olmadan sarılmak istiyorum. Yemek yedirmek, elinden tutup gezmek istiyorum. Ben kızıma doya doya bir sarılamadım. Oda bana anne diyerek koşup, sarılamadı. Bunları yapmayı o kadar çok istiyorum ki anlatamam" ifadelerini kullandı.

Sümeyra Karaca, kızlarına gelecek yardımlar için bir banka hesabı açtıklarını da söyledi.