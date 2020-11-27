Sokağa çıkma yasağı saatleri dışında AVM’ler açık mı, kapalı mı? Hafta sonu ve hafta içi AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar bugün itibarıyla genelge detaylarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda kısıtlama saatlerinin dışında AVM'ler açık mı yoksa kapalı mı olacak gibi sorular da internet aracılığı ile yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü 20.00 ile Pazar günü 10.00 saatleri aralığında uygulanırken yine Pazar günü akşam 20.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri dışında AVM'ler açık mı, kapalı mı? AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Alışveriş merkezleri çalışma saatleri ile ilgili detaylar…
AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI? HAFTA SONU AVM ÇALIŞMA SAATLERİ
Alışveriş merkezlerinde kısıtlama saatleri dışında bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar AVM çalışma saatleri ile ilgili detayları merak ediyor. Alışveriş merkezlerinde yer alan kafe ve restoranlar da genelgede yer alan kısıtlama nedeniyle yalnızca paket servis yapabiliyorken yer alan mağazalar belirli saat aralıklarında hizmet veriyor…
AVM'LER HAFTA SONU AÇIK MI, KISITLAMA SAATLERİ DIŞINA AÇIK OLACAK MI?
Yayınlanan genelgeye göre;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.