Son Dakika Haber | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı genelgesinde! Hafta içi sokağa çıkma izni saat kaçla kaç arası?

Risk grubunda bulunan 65 yaş üstğ vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinin ardından gözler İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirleri genelgesine çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçla kaç arasında sokağa çıkması serbest? Bu başlık altında, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve merak edilen tüm bilgiler yer almaktadır.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ: 65 YAŞ ÜSTÜ YAŞLILAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?
Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle beraber yeni tedbir kararları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bu kapsamda 20 yaş altı genç ve çocuklar ile 65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirilirken kişilerin yalnızca belirlenen saat aralıklarında sokağa çıkabilecekleri ifade edildi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması yeni bir genelge gelene kadar her gün olacak. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalar devam ediyor. Yani 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altının kısıtlaması devam ediyor.
Buna göre 65 yaş üstü gün içerisinde sadece 10:00-13:00 arasında dışarı çıkabilecek, diğer tüm saatler sokağa çıkamayacak. Konuya ilişkin güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacaktır.