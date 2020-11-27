Son dakika: 'Bizim de hakkımız var' diyerek başvurmuşlardı! Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika haberi: Kerope Çilingir'in genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 37 kişi, Manukyan'ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açmıştı. 37 davacı ayrıca Çilingir ile Manukyan'ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açmıştı.
Milliyet'in haberine göre; İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasında davacıların avukatı Oktay Köse, "İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1942 tarihli boşanma ilamında Matild Manukyan ile boşandığı eşi Aram Çilingir'in çocuksuz olduğu yazılmaktadır" dedi.
Mahkeme, davayı usulden reddetti.
MANUKYAN'IN MİRASI NE KADAR?
Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir de mahkemeye Manukyan'ın mal varlıklarını sunmuştu. İşte dava dosyasında yer alan Manukyan'ın mal varlığı:
- Antalya, Alanya ve Balıkesir'de 5'er yıldızlı 5 otel
- Kıbrıs'ta 5 yıldızlı otel
- İstanbul'da 2 fabrika
- Kınalı Ada ve Büyük Ada'da 2 köşk
- İstanbul'da 500 daire, 70 iş hanı
- Yalova'da yüzlerce daire ve arsa
- Muğla, Kocaeli, Erzurum ve Adana'da onlarca bina ve arsa
- Fransa'daki bir bankada 150 milyon Euro
- 220 ticari taksi
- Toplam 486 taşınmaz, banka hesapları, hisseler ve dövizler
MANUKYAN KİMDİR?
Manukyan olarak tanıdığımız Matild Manukyan'ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite. 1914'te doğan Manukyan'ın ailesi 1913'te Fransa'ya göç etti. Manukyan bir Türk Ermenisi. Vergi rekortmeni olan Manukyan'ın tüm Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise, genelev patroniçesi olması.
Aristokrat bir aileden gelen Matild Manukyan, Notre Dame de Sion mezunu. Bu okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Manukyan, ilk olarak terzilikle uğraştı. Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kaldı. Manukyan, daha çok para kazanabilmek için sosyete terziliğine soyundu.
Manukyan'ın genelev işletmeciliği ise; İstanbul Karaköy'de babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmelerinden birine ortak olmasıyla başladı. İşletmesinden sorumlu olduğu genelev sayısı zaman içerisinde 37'yi buldu.
Genelevlerden kazandığı parayı gayrimenkule dönüştüren Manukyan, ailesinden kalan gayrimenkul sayısını da artırdı. Manukyan tam 6 defa vergi rekortmeni oldu. Tek varisi ABD'de yaşayan oğlu yani Kerope Çilingir. Manukyan'ın mal varlığı ise şöyledir: 500 daire, 50 dükkan, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genelev, 2 fabrika ve çok sayıda otomobil. Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde hayatını kaybetti.
KAROPE ÇİLİNGİR KİMDİR?
Kerope Çilingir, 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Nüfus kayıtlarına göre babası Aram Çilingir, annesi Matild Manukyan.
Annesi Matild Manukyan!dan kalan taksi işletmesi sağlayan Rent A Car şirketi olan Kerope Çilingir, ilk evliliğini 1963 tarihinde Sevil Çilingir ile yaptı. Sevil Çilingir ile olan evliliğinden 1960 yılında Mayk Çilingir isimli oğlu, 1970'de kızı Dora Çilingir ve 1971'de diğer kızı Linda Çilingir dünyaya geldi. Kerope Çilingir'in Nektar hanımdan da 1976 tarihinde İlda Çilingir adında bir kız çocuğu oldu.
Kerope Çilingir, 2002 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Sevil Çilingir'den boşandı. Kerope Çilingir'in oğlu Mayk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kerope Çilingir, ikinci evliliğini geçen yıl Neslihan Karaman ile yapmıştı.
Kerope Çilingir, uzun süredir kısmi felç, yüksek tansiyon, şeker ve bunama hastalıkları nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Çilingir, 5 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti.