Son dakika: 'Bizim de hakkımız var' diyerek başvurmuşlardı! Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası ile ilgili yeni gelişme!

MANUKYAN KİMDİR?

Manukyan olarak tanıdığımız Matild Manukyan'ın gerçek adı Eveline Matild Chah Muradyan. Babası Ermeni tenor Armenak Chah Muradyan, annesi İsviçreli balerin Salle Marguerite. 1914'te doğan Manukyan'ın ailesi 1913'te Fransa'ya göç etti. Manukyan bir Türk Ermenisi. Vergi rekortmeni olan Manukyan'ın tüm Türkiye tarafından tanınmasının sebebi ise, genelev patroniçesi olması.



Aristokrat bir aileden gelen Matild Manukyan, Notre Dame de Sion mezunu. Bu okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Manukyan, ilk olarak terzilikle uğraştı. Dropier Gabriel ile 11 yıl evli kaldı. Manukyan, daha çok para kazanabilmek için sosyete terziliğine soyundu.



Manukyan'ın genelev işletmeciliği ise; İstanbul Karaköy'de babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmelerinden birine ortak olmasıyla başladı. İşletmesinden sorumlu olduğu genelev sayısı zaman içerisinde 37'yi buldu.



Genelevlerden kazandığı parayı gayrimenkule dönüştüren Manukyan, ailesinden kalan gayrimenkul sayısını da artırdı. Manukyan tam 6 defa vergi rekortmeni oldu. Tek varisi ABD'de yaşayan oğlu yani Kerope Çilingir. Manukyan'ın mal varlığı ise şöyledir: 500 daire, 50 dükkan, 4 han, 4 yazlık, 220 ticari taksi plakası, 37 genelev, 2 fabrika ve çok sayıda otomobil. Manukyan, 17 Şubat 2001 tarihinde hayatını kaybetti.