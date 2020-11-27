SON DAKİKA HABERİ: "600 bin liramı gasbettiler" demişti... Karakolda gerçeği itiraf etti

'HER ŞEYİM GİTTİ' DİYE BAĞIRIYORDU'

Yerde yatarken gördüğü kadına yardım edenlerden Safiye Uçarcı, "Denk geldik, yerde yatıyordu. Biz süt satmadan geliyorduk. 'Her şeyim gitti' diye bağırıyordu. 'Ben H.D.'nin kızıyım' dedi. O zaman hemen kucakladım. Kafasından aşağı su döktüm. Ben korktum yani kıza ne olduğunu anlayamadım. Ben de bilemedim. Ama biz çok üzüldük bu olaya. Muhtarı aradım. Babasını arattırdım" dedi.



Safiye Uçarcı