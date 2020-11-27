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SON DAKİKA HABERİ: "600 bin liramı gasbettiler" demişti... Karakolda gerçeği itiraf etti

'nın Kemer ilçesinde dün öğle saatlerinde enteresan bir olay meydana gelmişti. Park halindeki bir otomobilin yanında yatan S.D. isimli genç kadını gören vatandaşlar polise haber vermiş ve kadın olay yerine gelen polislere "başıma silah dayayıp 200 bin lira paramı ve 400 bin lira değerinde altınımı gasbettiler" demişti. Ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde kadının bankadan eli boş çıktığı belirledi. Karakolda ifadesi alınan S.D. isimli kadın aslında gasbedilmediğini ve bunu neden yaptığını itiraf etti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 12:40 Son Güncelleme: 27.11.2020 13:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: 600 bin liramı gasbettiler demişti... Karakolda gerçeği itiraf etti

Kemer ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi arasında bulunan dağ yolunda dün öğleden sonra park halindeki otomobilin yanında bir kadının yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yerden minibüsle geçen Safiye Uçarcı ve Mehmet Beşe de durup, adının S.D. olduğunu söyleyen kadının yardımına koştu. Kemer İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz ve çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi.

GASBEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

S.D., polis ekiplerine, kimliği belirsiz, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven bulunan iki erkek şüpheli tarafından 07 K 7376 plakalı otomobilinin durdurulduğunu iddia etti. Başına silah dayayan iki şüphelinin bankadan çektiği ve çantasına koyduğunu söylediği 200 bin lira nakit para ve 400 bin lira değerinde altınını çaldığını anlatan S.D., şüphelilerin daha sonra dağlık alanda kaybolduğunu söyledi.

S.D.'nin ifadeleri üzerine polis ekipleri dağlık alanda ve çevrede çalışma başlatırken, fenalık geçiren S.D. için de ambulans istedi. Ambulanstaki doktor S.D.'ye müdahale ederken, olay yerine gelen anne ve babası da kadını sakinleştirmeye çalıştı.

GERÇEĞİ POLİS MERKEZİNDE İTİRAF ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekibi otomobilde ve çantada parmak izi çalışması yaparken bir yandan da banka önünde, çevredeki mobese ve işletmelerin kameralarında olaya karıştığı söylenen şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.

Polis bankanın güvenlik kameralarından yaptığı incelemede S.D.'nin eli boş şekilde çıktığını tespit etti. Olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürülen S.D., ifadesinde gerçeği itiraf etti. S.D., kumarda 150 bin lira kaybettiğini, ailesine bunu anlatamayacağı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

'Suç uydurmak'tan hakkında işlem yapılan S.D., ardından serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERİ: 600 bin liramı gasbettiler demişti... Karakolda gerçeği itiraf etti

'HER ŞEYİM GİTTİ' DİYE BAĞIRIYORDU'

Yerde yatarken gördüğü kadına yardım edenlerden Safiye Uçarcı, "Denk geldik, yerde yatıyordu. Biz süt satmadan geliyorduk. 'Her şeyim gitti' diye bağırıyordu. 'Ben H.D.'nin kızıyım' dedi. O zaman hemen kucakladım. Kafasından aşağı su döktüm. Ben korktum yani kıza ne olduğunu anlayamadım. Ben de bilemedim. Ama biz çok üzüldük bu olaya. Muhtarı aradım. Babasını arattırdım" dedi.


Safiye Uçarcı

'BAŞINA SİLAH DAYAMIŞLAR'

S.D.'ye yardım eden Mehmet Beşe de "Biz minibüsle gidiyorduk. Yanımdaki hanımefendiyi Çamyuva'ya götürüyordum. Kız yerde yatıyordu. Arabamızı park ettik. Burada iki arkadaş bayan ve erkek yürüyüş yapıyorlarmış onlar aramışlar polisi 'kız yerde yatıyor' diye. Biz de hemen geldik, kız burada yatıyordu baygın vaziyette. Elimizdeki arabamızdaki suyu aldık ayılttık, arabaya oturttuk. 'Yakınlarına ulaşalım' dedik. Ondan sonra tekrar ekibi aradık. Kız kendine gelmeye çalışırken ayılttık birazcık. Silah dayamışlar. Durdurup silah çekmişler kıza. Kafasına silah dayamışlar. Parasını almışlar. Bileziklerini almışlar" diye konuştu.


Mehmet Beşe

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