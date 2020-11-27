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SON DAKİKA HABERİ: Dilencinin üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Sadece para değil...

Engelli olmasını kullanan da var, çocuğunu kullanan da... Cadde ve meydanlarda vatandaşların duygularını suistimal ederek para toplayan kişilerin yakalandıktan sonra üzerinden çıkanlar şaşkına çevirmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul 'nda dilencilik yapan bir kişinin üzerinden çıkanlar herkesi hayrete düşürdü. Bu sefer dilencinin üzerinden çıkan sadece para değildi...

İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 09:32 Son Güncelleme: 27.11.2020 09:59 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dilencinin üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Sadece para değil...

SON DAKİKA! DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ!

Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı. Yakalanan şahsın dilendiği anlar kameralara yansıdı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Gökalp Mahallesi'nde dilenerek para toplayan bir şahsı yakalayarak Merkezefendi Zabıta Karakoluna götürdü.

Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 125 euro, 300 dolar, 3 bin 345 Türk Lirası ve araba anahtarı bulundu.

Dilencilik yapan şahsa kabahatler kanununa göre yasal işlem yapıldı. Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındı.

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SON DAKİKA HABERİ: Dilencinin üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Sadece para değil...
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