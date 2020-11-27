SON DAKİKA HABERİ: Dilencinin üzerinden çıkanlar hayrete düşürdü! Sadece para değil...

SON DAKİKA! DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ!



Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üstünden yaklaşık 7 bin TL para ve araba anahtarı çıktı. Yakalanan şahsın dilendiği anlar kameralara yansıdı.