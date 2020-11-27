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Son dakika haberi: indirimleri koronavirüsü unutturdu! Kuyruklar tüm 'yi sardı...

Son dakika haberine göre; 'da '' indirimleri salgınını unutturdu. 'ye akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyruklar AVM'nin tamamını sardı. Güvenlikler sık sık uyarılarda bulunurken, vatandaşların birçoğu oralı olmadı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:14 Son Güncelleme: 27.11.2020 14:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Efsane Cuma indirimleri koronavirüsü unutturdu! Kuyruklar tüm AVM'yi sardı...

Koronavirüs salgınına rağmen "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti.

Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadı. "Efsane Cuma" adıyla yapılan indirimlerinden faydalanmak isteyenler alışveriş merkezlerini doldurdu.

İstanbul'da farklı alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle alışveriş merkezlerinin içindeki mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Görevliler sosyal mesafe kuralı uyarılarında bulundu. Ancak zaman zaman kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Aynı şekilde alışveriş merkezlerinin dışında da kalabalık oluştuğu görüldü.

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Son dakika haberi: Efsane Cuma indirimleri koronavirüsü unutturdu! Kuyruklar tüm AVM'yi sardı...
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