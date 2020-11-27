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SON DAKİKA HABERİ! Ev misafirliği pahalıya patladı! 15 bin lira korona cezası yediler...

Koronavirüs vakalarının yükseliş gösterdiği şu günlerde uzmanlar sık sık sosyal mesafe ve maske kuralına vurgu yaparken misafirliğe gidilmemesi konusunda da uyarılarda bulunuyor. Son dakika haberine göre ev ziyaretlerinin yasaklandığı 'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

İHA
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SON DAKİKA HABERİ! Ev misafirliği pahalıya patladı! 15 bin lira korona cezası yediler...

SON DAKİKA HABERİ! EV MİSAFİRLİĞİNE 15 BİN LİRA KORONA CEZASI...

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde gerçekleşen olağanüstü toplantısında insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alınırken bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.'nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.'nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.

KİŞİ BAŞI 3.150 LİRA CEZA

Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

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SON DAKİKA HABERİ! Ev misafirliği pahalıya patladı! 15 bin lira korona cezası yediler...
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