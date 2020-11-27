SON DAKİKA HABERİ! Ev misafirliği pahalıya patladı! 15 bin lira korona cezası yediler...

SON DAKİKA HABERİ! EV MİSAFİRLİĞİNE 15 BİN LİRA KORONA CEZASI...



Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde gerçekleşen olağanüstü toplantısında insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alınırken bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.