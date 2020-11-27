Son dakika haberi: Gerçeği 63 yaşında öğrendi! "Tuvaletimi bile yapamıyordum"

'SAĞLIĞI MÜKEMMEL DURUMDA'

Rifat Teceren'in ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Engin Bozkurt, Teceren'in oksijen seviyesinin 60-70 arasında olan oksijene bağımlı bir hasta olduğunu belirtti. Hastanın uzun yıllar nefes darlığı yaşadığını ifade eden Bozkurt, "Yaptığımız incelemelerde kalbinde doğuştan bir delik olduğunu ve bu delikten kirli kanın temiz kana karıştığını, burada Rifat Bey'in oksijeninin sürekli olarak düşük seyrettiğini gördük. Hastamızın hastanede neredeyse entübe edilebilecek seviyeye kadar oksijeni düşmüştü. Hatta kendisi tuvalete gidip geldiğinde ya da yemek yediğinde oksijen seviyesi 50'lere kadar düştüğü olmuştu.

Biz hastamızın birçok farklı tetkiklerini yaptırdık. Başka bir sebep bulamadık. Akciğerinde ya da kalpten gelen damarlarda problem yoktu. PFO (kalbin kulakçıkları arasındaki perdede doğumsal bir delik) olduğunu saptadık. Onun üzerine konseyimizle görüşerek bu deliği kapatmaya karar verdik. Kalpteki deliği kapattıktan sonra ameliyat esnasında bile hastanın oksijen seviyesi yaklaşık 70'lerdeydi. Cihazı yerleştirdikten sonra oksijen seviyesi 95 oldu. Ameliyatı tam 1 ay önce gerçekleştirdik. Hastamızı 2 gün hastanede yatırıp, takip ettik. Takiplerimiz sonucu oksijen seviyesi 95'in üzerinde seyretti. Şimdi hasta o dinlenme sürecini geçirdi. Sağlığı mükemmel durumda" ifadelerini kullandı.