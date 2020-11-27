Son dakika haberi: Otobüste şaşkına çeviren korona önlemi! 5 litrelik bidonlarla...

Ancak bazı yolcuların uyarı yazılarını dikkate almadığını anlatan Bal, "Uyarı yazılarını söküp atanlar, yazıya rağmen koltuğa oturanlar var. Artık bu yazıları yenilemekten sıkıldım. Ben de bu koltukları plastik şişeyle kullanıma kapattım. Bir nebze olsun çözüm oldu ama bazen bu şişeleri alıp gidenler, üzerine oturanlar, plastik şişeyi yana kaydırıp koltuğa oturanlar oldu" dedi.

Serdar Bal, çözümünün yolculardan büyük beğeni aldığını da sözlerine ekledi.