Son dakika haberi: Ümran'ı görenler gözlerine inanamıyor! "Tek başına gezip, dolaşamıyor..."

"ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYAMADI"

Çocuğunun okula gidemediğinin altını çizen anne Özlem Dut, "Kızım dünyaya geldiği zaman göz doktoru hemen bizi İzmir'e sevk etmişti. Tedavisi tam olamadı . Sadece bir gözünü ellediler, öbürkü gözüne dokunmadılar bile. Çocukluğunu yaşayamadı zaten. Hep evin içinde, hep evin içinde. Bizden başka bir arkadaşı, bir sığınacak bir şeyi yoktu." dedi.