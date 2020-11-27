Son dakika haberi: Yıllarca emekli maaşını biriktirip almıştı! Dalgınlıkla çöpe attı...

SON DAKİKA HABERİ! EMEKLİ KADIN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI...
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Handan Benzer, yıllardır biriktirdiği engelli ve emekli maaşını altına yatırdı ve bu zamana kadar 4 bilezik biriktirdi.
Bileziklerini evde muhafaza eden kadın, altınları başka bir çantaya koydu ve bir anlık dalgınlıkla o çantayı da evdeki çöplerle birlikte çöp kutusuna attı.
"ALTINLARI BULANA SESLENDİ"
Hayatının şokunu yaşayan Benzer, hemen çöp kutusunun yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi. Altınları attığı çöp tenekesinin üzerine 'Allah rızası için yetim parası olan 3 adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır.