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Son dakika haberi: Yıllarca emekli maaşını biriktirip almıştı! Dalgınlıkla çöpe attı...

'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Handan Benzer isimli kadın, yıllarca emekli ve engelli maaşını biriktirerek aldığı altın bilezikleri bir anlık dalgınlıkla çöpe attı. Son dakika haberine göre durumu fark eden kadın, altınların bulunduğu çantayı attığı çöpü kontrol ettiğinde bir şok daha yaşadı. Handan Benzer, 4 altın bilezikten sadece 1'ni bulabildi. Benzer, çöp kutusuna bıraktığı notla altınlarını bulan kişilere seslendi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:51 Son Güncelleme: 27.11.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Yıllarca emekli maaşını biriktirip almıştı! Dalgınlıkla çöpe attı...

SON DAKİKA HABERİ! EMEKLİ KADIN HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Handan Benzer, yıllardır biriktirdiği engelli ve emekli maaşını altına yatırdı ve bu zamana kadar 4 bilezik biriktirdi.

Bileziklerini evde muhafaza eden kadın, altınları başka bir çantaya koydu ve bir anlık dalgınlıkla o çantayı da evdeki çöplerle birlikte çöp kutusuna attı.

"ALTINLARI BULANA SESLENDİ"

Hayatının şokunu yaşayan Benzer, hemen çöp kutusunun yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi. Altınları attığı çöp tenekesinin üzerine 'Allah rızası için yetim parası olan 3 adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır.

"YETİM PARASI YENMEZ"

Bulanların bu numarayı aramasını rica ediyorum. Yetim parası yenmez' yazısı yazan Gezen, altınlarını aramaya başladı.

Bileziklerini bulanlara seslenen Benzer, "Allah rızası için altınlarımızı bulanların geri getirmesini istiyorum. Güçlükle biriktirdiğim parayla aldım" dedi.

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Son dakika haberi: Yıllarca emekli maaşını biriktirip almıştı! Dalgınlıkla çöpe attı...
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