Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberler | 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri

Son Dakika Haberler | var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri

ile ilgili gelen son dakika haberi sonrası gözler, genelgesine çevrildi. Yayımlanan genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belirlendi. Peki, Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Bu başlık altında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatleri ve başlangıç günü ile ilgili bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 07:07 Son Güncelleme: 27.11.2020 07:07 ABONE OL
Son Dakika Haberler | 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri

Corona virüs vaka sayısındaki artışın kontrol altına alınması ve bulaşın önlenmesi için yeni sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 20:00'de başlayarak, Pazar sabahı 10:00'da, aynı akşam yine sekizde başlayarak ertesi sabah 05:00'e kadar devam edeceği açıklandı. Peki, bu hafta sonu, yani 28-29 Kasım tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında tüm merak edilenler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? İŞTE SAATLER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi ile beraber vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Günlük vakaların 6 bin üzerinde seyretmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken pozitif hasta sayısının bu denli yükselmesi devam ederse önümüzdeki günlerde 15 günlük kısıtlamaların gerçekleşeceği iddiaları bulunuyor…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Yoğunlaştırılmış denetimlere başlandı | Video

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?

15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;

Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;

  • Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
  • Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
  • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

  • 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.
  • Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
  • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar

Son Dakika Haberler | 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tedbir kararları genelgesi ile 28-29 Kasım 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

  • Oteller ve konaklama yerleri,
  • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
  • Sebze/meyve toptancı halleri,

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberler | 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA