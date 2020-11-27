Son Dakika Haberler | 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri

Corona virüs vaka sayısındaki artışın kontrol altına alınması ve bulaşın önlenmesi için yeni sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 20:00'de başlayarak, Pazar sabahı 10:00'da, aynı akşam yine sekizde başlayarak ertesi sabah 05:00'e kadar devam edeceği açıklandı. Peki, bu hafta sonu, yani 28-29 Kasım tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında tüm merak edilenler…
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi ile beraber vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Günlük vakaların 6 bin üzerinde seyretmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken pozitif hasta sayısının bu denli yükselmesi devam ederse önümüzdeki günlerde 15 günlük kısıtlamaların gerçekleşeceği iddiaları bulunuyor…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan bilgiler şöyle;
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
15 GÜNLÜK KISITLAMA GELECEK Mİ?
15 Gün sürecek kısıtlamanın uygulanacağı iddiası ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor ancak;
Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.
Genelgede yer alan diğer detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;