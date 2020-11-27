Son Dakika Haberler | 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri

Corona virüs vaka sayısındaki artışın kontrol altına alınması ve bulaşın önlenmesi için yeni sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat 20:00'de başlayarak, Pazar sabahı 10:00'da, aynı akşam yine sekizde başlayarak ertesi sabah 05:00'e kadar devam edeceği açıklandı. Peki, bu hafta sonu, yani 28-29 Kasım tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hakkında tüm merak edilenler…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? İŞTE SAATLER?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi ile beraber vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Günlük vakaların 6 bin üzerinde seyretmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken pozitif hasta sayısının bu denli yükselmesi devam ederse önümüzdeki günlerde 15 günlük kısıtlamaların gerçekleşeceği iddiaları bulunuyor…