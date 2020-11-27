Son dakika haberleri…65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaç?

Son dakika haberi…İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları da belli oldu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kararlar açıklanmıştı. Bu kararlar kapsamında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri de belli oldu. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve detayları!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika haberleri… İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları belli oldu…
65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri,(işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.
65 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR VE İŞ SAHİPLERİ İŞE GİDEBİLECEK Mİ?
Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.