SON DAKİKA! 'Türkiye'den uçtu Lübnan'a düştü' haberleriyle olay olmuştu! Yaşadıklarını SABAH'a anlattı: En büyük şanssızlığım...

İYİ DAVRANDILAR



Güvenlik güçleri tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve olaydan kısa bir süre sonra Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği yetkililerinin de kendisini yalnız bırakmadığını belirten Ertunç, "Bir gece gözaltında kaldım. Malzemelerime el koydular. Asker, polis çok iyi davrandı. Orada bir daha izinsiz uçuş yaparsam hapis cezasıyla cezalandırılacağımı bildiren bir taahhüt imzalattılar. Malzemelerimi aldıktan sonra Türkiye'ye döneceğim" dedi.

ERDOĞAN FAKTÖRÜ

Gözaltına kaldığı süreçte yaşadığı ilginç anları da aktaran Ertunç şunları söyledi:



"Türkiye'den yurtdışına gittiğinizde insanlar size iki soru soruyor. Birincisi Müslüman olup olmadığınız, ikincisi Tayyip Erdoğan'ı sevip sevmediğiniz. Bundan sonra size karşı davranışları değişiyor. Erdoğan faktörü var. Ben karakoldan çıkarken 'Good Erdoğan' diye sevgi gösterisinde bulundular. Türk dizilerini de çok seviyorlar. Ben de onlara yeni dizilerimizi tavsiye ettim. Kullandıkları Türkçe kelimeleri dizilerimizden öğrenmişler"