Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango Online ile 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA! MPİ Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU!

Online ile 26 Kasım çekiliş sonuçları - BURADA! MPİ canlı çekilişle BELLİ OLDU!

İdaresi (MPİ) ve ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri - MP TV canlı yayında şanslı numaraları belirlenen MPİ , bugün açıklanacak. Milli Piyango Online aracılığıyla bugünkü için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle 15 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye talihlisi olmak isteyerek merakla MPİ 26 sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. MPİ 26 Kasım Süper Loto sonuçları ile (MPİ) hızlı bilet sorgulama motoru detaylarını burada bularak biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 27.11.2020 07:17 Son Güncelleme: 27.11.2020 07:18 ABONE OL
MPİ Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

ve İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri, aracılığıyla MP TV canlı yayınında belli olan kazandıran numaraları şans oyunu severler tarafından merak edilen MPİ , bugün yapılan canlı çekilişle belli oluyor. Milli Piyango Online üzerinden bilet alarak MP TV canlı yayınıyla belli olacak şanslı numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 26 Kasım sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 26 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve motoruna buradan erişebilir ve büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 KASIM PERŞEMBE)

Milli Piyango Online üzerindeki MP TV canlı çekilişiyle MPİ 26 Kasım Süper Loto sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

MPİ Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Kasım Süper Loto sonuçları: 56 - 11 - 49 - 46 - 35 - 10

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
MPİ Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
MPİ Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango Online ile 26 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA! MPİ Süper Loto sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA