Tavukkarası hastası yetim kız yardım bekliyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Ceren Bağış, 10 yıldan beri birçok doktora giderek hastalığına tedavi arıyor. Küçük Ceren'in gözlerinin görmesi için 75 bin TL'ye ihtiyacı var.

Ceren'in bir gözünü tamamen kaybetmesinden sonra ikinci gözünü de kaybetmemesi için annesi Selva Bağış yetkililerden kök hücre naklinin yapılması için yardım istedi.

İnşaat işçici olarak çalışan eşini beş yıl önce kaybeden 4 çocuk annesi Bağış, "Kızım ceren 16 yaşında lise ikinci sınıf öğrencisi. Gözlerinde sorun yaşamakta. Kök hücre nâkili lazım bu nakil yapmak için 75 bin TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi takdirde gözlerini kaybedecektir. Benim de maddi durumum bu kadar yüksek meblağı karşılamayacak kadar kötü. Çalışanım yok kocam vefat etti. Valiliğe başvurduk yardım toplamamıza izin verdiler. Yardım severlerden yardım bekliyorum." dedi.

Çocukları ile birlikte oturan işsiz anne Bağış, doktorların Ceren'in gözünde hala ışık olduğunu ve kök nakli için geç kalınmaması gerektiğini söylediğini dile getirdi.

Tedavinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Bağış, "Gitgide daha çok körleşiyor. Şu an bir nebze görüyor olsa da tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Doktorların artık çok geç kaldınız ya da geç geldiniz demesini istemiyoruz. Geç olmadan tedavisinin olmasını istiyoruz. 10 senedir gözlerinde sıkıntı olduğunu biliyordum, ama önceleri bu kadar değildi. Şimdi daha çok dikkatimi çekti. Sofraya oturduğunda kaşığı tutuş şekli değişti. Telefona bakma şekillerinin değiştiğini fark ettim. Kızımı tedavi edebilecek birilerinden yardım istiyoruz. Valilik izni ile kızım Ceren Bağış adına açtığımız hesaba vatandaşların 1 lira bile olsa yardım yapmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

İkinci sınıf öğrencisi Ceren Bağış da dünyasının karanlığa gömülmemesi için tedavi olmak istediğini belirterek, "Yeterli paranın toplanması ile gözümü tedavi ettikten sonra çalışıp bana yardım edenleri mahcup etmek istemiyorum. En güzel şekilde milletime ve devletime hizmet etmek istiyorum. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor hep. Ameliyat olmak istiyorum. Yeniden eskisi gibi güzel görmek istiyorum" diye konuştu.