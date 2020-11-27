Terörle anılan ilçede ilk defa kadınlar istihdam edilecek

Mardin'in Dargeçit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Boncuklu Tarla Mezrone Üzümünde Kadın Eli ve Lavanta projeleriyle ilk kez kadınlar Dargeçit'te istihdam edilecek. Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy'un girişimleriyle hayata geçirilecek projeler vatandaşların hizmetine sunulacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

KADINLAR LAVANTA ÇİÇEĞİ YETİŞTİRECEK

Dargeçit İlçenin kırsal mahallesi Temelli'de hem işsizliği önlemek hem de ekonomik katkı sağlamak amacıyla lavanta bahçesinin oluşturulması için çalışmalara başlandı. Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy, DİKA'nın ortaklığıyla kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın kullanılan ve büyük getirisi olan lavanta çiçeğinin Dargeçit İlçesinde üretilip, yetiştirilmesi için çalışmalara başladığını söyledi. Dargeçit Belediyesi, bu projeyle öncelikle kadınları aynı çatı altında toplayıp kadın kooperatifleri kurmaya yönelterek sosyal girişimlerle üretim yapıp ürünlerin işlenerek bölgeye kazandırılması hedefliyor. Bu projeyle kırsal mahalledeki 15 kadın çiftçiye 17 dönüm kırsal alan tahsis edilerek bölgeye örnek bir model olması düşünülmektedir.

İLÇEDE ARTIK ÜRETİM YAPILACAK

Projenin Dargeçit'te kadın istihdamını arttırarak üretilecek lavanta çiçeğiyle ilçenin ekonomik kalkınmasına destek sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"DİKA ile imzaladığımız "Bir Dünya Kadın Projesi" kapsamında Temelli mahallemizde lavanta bahçesi için çalışmalarımıza başladık. Farkındalık oluşturup lavanta bahçesiyle, kırsal mahallemizde gelir seviyesi düşük kadınların istihdama katılımını kolaylaştırarak yeni işsizliğin azaltılması sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca amaçlarımızdan biride İlçemizde daha önce üretimi yapılmayan bir ürünü getirerek kadın eliyle görünüşü ve kokusu güzel olan lavanta çiçeği ve çiçeğinden elde edilen yağın üretimini yaparak ilçemize ekonomide katkı sağlamaktır. DİKA'nın desteğiyle kurulacak kadın kooperatifi bünyesinde, ilçemizde 15 kadın vatandaşımızı lavanta çiçeği ekimi konusunda eğitim verilecek. İnşallah eğitimler sonucunda kadın girişimcilerimize verilecek lavanta fidanlarıyla ilk fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın kullanılmasının yanı sıra tıbbi ürünlerinde de kullanılan lavanta çiçeği üretiminin marka değeri yaratarak kadınların toplumsal yapı içinde söz sahibi olmalarını ve ilçemizin ekonomisine katkı sağlayarak örnek teşkil etmelerini istiyoruz."

Mahalle kadınları, İlk kez mahallelerinde mor renkli lavanta çiçeğinin üretimi yapılmak için çalışmaların biran önce tamamlanıp hizmete sunması için heyecanlı olduklarını dile getirdi.