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, yeni hava şirketi kuracak

Türk Hava Yolları () Yönetim Kurulu, yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava şirketinin kurulmasına karar verdi.

AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 22:20 ABONE OL
THY, yeni hava kargo şirketi kuracak

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yönetim Kurulumuzca kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber Turkish Cargo'nun benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerimizin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurt dışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla yüzde 100 THY iştiraki olan bir hava kargo şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."

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THY, yeni hava kargo şirketi kuracak
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