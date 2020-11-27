Tribün liderinin acı günü: Annene selam söyle Balım...

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un tribün lideri Refik Gül'ün kanser tedavisi gören 8 yaşındaki kızı Duru Balım hayatını kaybetti. 2017'de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül'ü kaybeden Adanaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gül kızının ölümüyle bir kez daha yıkıldı.

Refik Gül acısını sosyal medya hesabından "Prensesimi, kızımı, Balım'ı melek olarak annesinin yanına uğurladım. Kurban olduğum kızım... Rabbim yardımcın olsun, annene selam söyle" cümleleriyle paylaştı.

Küçük kızın cenazesi yarın öğle namazının ardından Kabasakal mezarlığında annesinin yanında son yolculuğuna uğurlanacak.