Uyanık kamyon sürücüsünün oyununu trafikçiler bozdu

İlginç olay, Bolu'da yaşandı. Bolu 2. İcra'dan 06 Z 2551 plakalı kamyonuna haciz kararının ve yakalama emrinin çıktığını öğrenen sürücü Ahmet Ü. ilginç bir yola başvurdu. Kamyonunu şehir merkezinden uzak bir ye olan 2. Komando Tugayının karşısında bulunan bir benzinliğin olduğu bölgeye çekti, Bununla d yetinmeyen uyanık sürücü ön plaka gözükmesin diye beton bariyerlere sıfır şekilde yanaştırdı. Kamyonunu icraya kaptırmamak için uğraş veren sürücü Ahmet Ü., arka plakası da gözükesin diye siyah bantla kapattı.

Bu oyun fazla sürmedi. Bölgede devriye gezen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün titiz ekipleri, park halinde bulunan kamyonun arka plakasının siyah bantla kapatıldığını gördü. Terör olayı olabileceği iddiasıyla bölgeye Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çağrıldı.

Trafik ekipleri, kamyonun arka plakasına yapıştırılan siyah bandı söktüğünde kamyonun 06 Z 2551 olduğunu tespit ettikten sonra kamyon sürücüsünün de Ahmet Ü. Olduğu belirlendi. Olayın terör örgütü ile ilgisi olmadığının belirlenmesinin ardından kamyonun Bolu 2. İcra dan hacizli olduğu tespit edildi. Uzun süre kendisine ulaşılamayan kamyon sürücüsü akşam saatlerinde ortaya çıktı. Kamyonunu haciz yoluyla kaptırmak istemediğini bunun için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, kamyon, ağır tonajlı çekici ile otoparka çekildi.