Vaka sayılarının arttığı İzmir'de korkutan görüntüler

'SOSYAL MESAFEYE UYULABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Vatandaşlardan Şeyma Özkök ise, "Endişeleniyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Toplu taşımalar çok kalabalık. Özellikle akşam saatleri çok kalabalık oluyor. Sabah saatlerinde bir dağılım söz konusu ama akşam saatleri için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İnsanların sosyal mesafeye uyabilmesi mümkün değil. Tabi ki çalışanlar haklı olarak ve mecbur olarak toplu taşımayı kullanacaklar. Ancak çalışmayanların şu aşamada gezme olayını azaltmaları hepimizin hayrına olacak. Toplu taşımada kendimce önlemler alıyorum. Maskemizi zaten takıyoruz. Onun dışında çok sık ellerimi yıkıyorum ve dezenfektan kullanıyorum. Eve gidince de kıyafetlerimizi değiştiriyorum ve temizleninceye kadar yakınlarımızla temas kurmuyorum" diye konuştu.

'TOPLU TAŞIMAYA MECBURUZ'

İş yeri Karşıyaka'da olan Aslı Ayla, "Bu kafeteryaların kapatılması iyi oldu. İnsanlar kahvaltılara gidiyorlar, yemeklere gidiyorlar çalışan insanların hayatı etkileniyor. Mesela ben çalışan birisiyim, mecburum toplu taşıma kullanmaya. Zaten şahsi araçla gidip gelmeye benim maaşımdaki insanların gücü yetmiyor. Şahsi gezmeleri azaltmak gerekiyor. 65 yaş üstü hala sokakta ve toplu taşıma kullanıyorlar. Benim mesaim normalde 9'da başlıyor, Karşıyaka'da çalışıyorum. İZBAN oldukça kalabalıktı Dikkat etmeye çalışıyorum, umarım yakalanmayız" dedi.

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