Vatandaş deterjanla durak temizledi

İstanbul Beykoz'da yaşayan Volkan Erol, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait 153 Beyaz Masa'yı arayarak otobüs duraklarının çok pis olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini belirtti. Beyaz Masa yetkilisi ise kaydının oluşturulduğunu söyleyerek Erol ile yaptığı telefon görüşmesini sonlandırdı. Talep sonrası herhangi bir gelişme olmayınca, Erol bir kez daha 153'ü aradı. Beyaz Masa'dan, "Acil müdahale ekiplerinin bulunmadığı" yönünde bir cevap aldı. Beykoz'un bazı otobüs duraklarını kendi cep telefonuyla kaydeden Erol, daha sonra sabahın erken saatlerinde temizlik malzemelerini de alarak durakları temizledi.