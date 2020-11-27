Yedikardeş Camii ve Külliyesi dualarla açıldı

Mardin'de Diyarbakıryolu üzerinde yapımı tamamlanan Mahmut Feyzi Yedikardeş Camii ve Külliyesi'nin açılışı kılınan cuma namazı ile ibadeta açıldı. Cuma Namazının ardından gerçekleştirilen açılışta, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua etti. Çelik, açılış duasında tüm katılımcıları selamlayarak, cami ve külliyenin Mardin'e hayırlı olmasını dileyerek, "Ya Rabbi ilim, irfan, bilgi, hikmet sahibi olmayı bizlere, neslimize, gençlerimize nasip eyle. Allah'ım, beşikten mezara kadar ilim yolunda olmayı bizlere nasip eyle."dedi.

Hayırsever Feyzi Yedikardeş'i ve ailesine böyle bir ibadethaneyi kazandırdıkları için teşekkür eden Çelik, "Yedikardeş Cami ve Külliyesi'nin her bakımdan adına, şehrimize yaraşır bir eser olduğunu görüyoruz. Rabbim, Kuran-ı Kerim'de, 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder' buyuruyor. Hayat rehberimiz, Resulü Ekrem Aleyhisalatüvesselam Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde, kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse Allahu Teala'nın da ona cennette bir ev inşa edeceğini müjdeliyor. Bir Müslüman olarak bizlere çok net bir şekilde mescitlere sahip çıkmamız, onları imar ve ihya etmemiz gerektiği emrediliyor. Hiç şüphesiz bunun yolu da camilerimizi ibadet ve ilimle birlikte hayatımızın da merkezi haline getirmektir. Bizim inancımızda cami gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekan hiçbir zaman olmamıştır."

Camilerin ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın ve dayanışmanın yeri olduğunu sözlerine ekleyen Çelik, "Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekanıdır. Adına ümmet dediğimiz sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle bütün farklılıklarıyla ümmet olduklarının, kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde ulaşırlar. Bunun için cemaati olmayan her cami ne kadar ihtişamlı, ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesleri ile güzelleşmeyen, gençlerin heyecanıyla hanımların nezaketi ile dolmayan camiler mahzun kalmaya mahkumdur. Bu vesileyle İlay-ı Kelimetullah uğruna asırlardır canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim hayırlarınızı, emeklerinizi, gayretlerinizi dergahı izzetinde kabul ve karin eylesin."

Açılışa, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, il protokolü, kurum müdürleri, stk temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CAMİ HAKKINDA

Cami Mardin'de 12 yüzyılda hüküm süren Artukluların geleneksel mimarisi ve sanat anlayışıyla inşa edildi. Konumu ve kendine has estetiği ile Mardin'İn sembollerinden biri haline gelen camide 3 bini kapalı, bini açık alanda olmak üzere toplam 4 bin kişinin aynı anda namaz kılabilecek.

Altında bulunan çok amaçlı kültür merkezi ve kütüphanesi ile Mardin'de bir ilk olan caminin her biri 50 metre uzunluğunda iki şerefeli iki minaresi var.