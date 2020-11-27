Yeditepe huzur denetiminde 459 kişi yakalandı

İstanbul'da bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. 157 noktada yapılan denetimler sonucu, aranan 459 kişi ve 300 asker kaçağı yakalanırken, çeşitli silah ve mermiler ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimler sonucu, 411 bin 124 lira para cezası kesildi.



İstanbul genelinde dün akşam 19.00-21.00 ve 22.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen 24'üncü Yeditepe Huzur uygulamasının bilançosu açıklandı. Denetimlerin ilk aşamasında 157 noktada bin 344 polis, 1 polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube ekiplerinin katılımıyla 19.00-21.00 saatleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

İkinci aşamada ise yine 157 noktada 1344 polisin katılımı ile denetimler yapıldı. 150 bin 348 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) taramasının yapıldığı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 459 kişi ve 300 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimlerde, 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 273 adet mermi, 4 kilo 945.35 gram uyuşturucu madde ile 1260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada ayrıca, 66 umuma açık işyeri denetlendi.



49 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Öte yandan, 23 bin 356 araç ile 695 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, bin 257 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Uygulama sonucu, 49 araç trafikten menedilirken, toplam 411 bin 124 TL ceza kesildi.