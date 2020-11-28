14 yaşındaki kız çocuğunun anlattıkları kan dondurdu!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Evden kaçarak polise başvuran 14 yaşındaki kız çocuğu babasının yanında müstehcen videolar seyredip kendisini satacağını söylediğini anlattı. Kız çocuğunun ihbarının ardından baba hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 48 yaşındaki baba Y.D., 38 yaşındaki M.D., ile evliydi. İstanbul Arnavutköy'de yaşayan çiftin müşterek bir kızları bulunuyordu. 14 yaşındaki B.D., isimli küçük kız geçtiğimiz günlerde karakola başvurarak polislerden yardım istedi. Mağdur kız çocuğunun kan donduran ifadesinde babasının evde kıyafetsiz gezerek müstehcen videolar izlediğini anlattı.

'BABAM BENİ SATACAĞINI SÖYLEDİ'



Mağdur kız ifadesinin devamında annesiyle babasının gözleri önünde birlikte olduklarını, bu durumdan rahatsız olduğunu söylediğindeyse annesinin kendisine hak vererek babasına tepki gösterdiğini kaydetti. Bu sırada tepki gösteren annesinin babasından feci şekilde dayak yediğini kaydeden mağdur kız, 'Beni de kolumdan tutup odaya götürdü ve kapıyı kilitledi. Babam beni satıp para kazanacağını söyledi. Korkuyorum yardım edin' şeklinde konuştu.

'KIZIM YAŞADIKLARINI YANLIŞ ANLADI'



Küçük kız çocuğunun ifadesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba, kızının yaşadıklarını yanlış anladığını ve abarttığını, annesiyle kavga ettiği için iftira attığını beyan edip suçlamaları reddetti.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Yürütülen soruşturma sonunda çocuğunun yanında eşiyle müstehcen ve hayasızca hareketlerde bulunduğunu ileri sürerek dava açtı. 10 yıla kadar hapsi istenen baba ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.