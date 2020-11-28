144 katlı gökdelen sadece 10 saniyede yerle bir oldu!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.
Abu Dabi'deki 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı | Video
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı. 18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.Son dakika haberleri... Malatya'da depremi sonrası ilk görüntüler geldi: İşte 8 saniye süren şiddetli deprem anı görüntüleri... Erzurum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...