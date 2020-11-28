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144 katlı gökdelen sadece 10 saniyede yerle bir oldu!

’nin () başkenti ’de bulunan 144 katlı gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 16:39 Son Güncelleme: 28.11.2020 16:55 ABONE OL
144 katlı gökdelen sadece 10 saniyede yerle bir oldu!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

Abu Dabi'deki 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı | Video

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan toplamda 4 bloktan oluşan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni, patlayıcılarla kontrollü şekilde yıkıldı. 18 bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle gökdelenin 10 saniyede tamamen yıkıldığı görüldü. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

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144 katlı gökdelen sadece 10 saniyede yerle bir oldu!
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