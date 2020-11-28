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Adım adım tacizde karar

DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
Adım adım tacizde karar
Taksim'de 23 yaşındaki Ö.K.'yi adım adım takip ederek tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan S.T., genç kadının şikâyetini geri çekmesi üzerine serbest kaldı.
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık S.T. cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Müşteki Ö.K. de İzmir'den duruşmaya katıldı. Şikâyetçi Ö.K., "Ben uğraşmak istemiyorum. Şikâyetimden vazgeçiyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme, Ö.K.'nin şikâyetinden vazgeçmesi nedeniyle davanın düşürülmesine, sanık S.T.'nin de tahliyesine hükmetti.
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Adım adım tacizde karar
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