AK Parti Milletvekili babasına son görevi omuzlarında taşıyarak yerine getirdi

Dün evinde vefat eden Mevlüt Özdemir'in Şeyhadil Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç kıldırdı.

Cenazeye Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu ilçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, AK Parti önceki dönem İl başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, partililer, belediye meclis üyeleri, işadamları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda yakını katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, babasının tabutuna omuz vererek son görevini yerine getirdi.