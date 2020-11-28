Marmara Bölgesi'ndeki Askeri Kurumlara ve Türkiye genelinde 25 kamu kurumuna Kalyak Kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şirket ve çalışanlarına operasyon düzenlendi. Kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt verdikleri belirlenen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mali suçların men ve takibine yönelik projeli çalışma kapsamında, 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Rüşvet ve Özel Belgede Sahtecilik' suçları ile ilgili yürütülmekte olan tahkikat kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Askeri ve kamu kurumlarını yakıtla dolandırdılar! 23 tutuklama | Video

KALİTESİ DÜŞÜK KARIŞIMLI YAKIT

Marmara Bölgesi'ndeki Askeri Kurumlara ve Türkiye genelinde 25 kamu kurumuna Kalyak Kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şüpheli şirket ve çalışanlarının kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettikleri tespit edildi.

Konu ile ilgili 46 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24 Kasım günü Kocaeli ile birlikte 13 ilde eş zamanlı operasyonda 40 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli şahıs ise Koronavirüs'ten karantinada olduğu için gözaltına alınamadı. 2 şüpheli şahısın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken 24 şahsın ikmalen şüpheli olarak ifadelerine başvuruldu.

70 TON ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da iki farklı depoda yapılan aramalarda yaklaşık 70 ton yakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili dün 40 şüpheli şahıs mevcutlu olarak adli mercilere sevk edildi. 2 şahıs savcılıktan serbest kalırken 15 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 23 şahıs ise tutuklandı.