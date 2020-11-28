Askeri yasak bölgede esrar yakalandı

Hatay'da 1'inci derece Kara Askeri bölgede bulunan tarlada gömülü vaziyette 3 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan tarla sahibi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri R.A.isimli şahsın Hacıpaşa Mahallesinde ki 1.Derece Kara Askeri Yasak Bölgede bulunan Irmak Mevkiinde ki tarlası içerisinde gömülü vaziyette uyuşturucu madde bulundurduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Jandarma söz konusu tarlada narkotik köpeğinin yardımı ile arama yaptı. Yapılan aramada tarlaya gömülü vaziyette 19 plaka halinde 3 kilo 368 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan tarla sahibi şüpheli R.A. isimli şahıs Altınözü Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.