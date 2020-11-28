Baba-oğul bir gün arayla öldü

Gümüşhane'de baba-oğul bir gün arayla
koronavirüs nedeniyle
hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Beyçam
köyünde yaşayan Yusuf
Ağaç, önceki gün koronavirüs
nedeniyle tedavi gördüğü
Gümüşhane Devlet
Hastanesi yoğun bakım
servisinde yaşamını yitirdi.
Yusuf Ağaç'ın esnaflık
yapan 51 yaşındaki oğlu
Murat Ağaç ise dün sabah
fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
Ağaç'ın koronavirüs
testi de pozitif çıktı. Bir
süre sonra kalp krizi geçiren
Ağaç, müdahalelere
rağmen kurtarılamadı. Bir
çocuk babası Ağaç, 2 gün
önce defnedilen babasının
yanında toprağa verildi.