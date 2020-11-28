Baba-oğul bir gün arayla öldü

Gümüşhane'de baba-oğul bir gün araylakoronavirüs nedeniylehayatını kaybetti.Merkeze bağlı Beyçamköyünde yaşayan YusufAğaç, önceki gün koronavirüsnedeniyle tedavi gördüğüGümüşhane DevletHastanesi yoğun bakımservisinde yaşamını yitirdi.Yusuf Ağaç'ın esnaflıkyapan 51 yaşındaki oğluMurat Ağaç ise dün sabahfenalaşınca hastaneye kaldırıldı.Ağaç'ın koronavirüstesti de pozitif çıktı. Birsüre sonra kalp krizi geçirenAğaç, müdahalelererağmen kurtarılamadı. Birçocuk babası Ağaç, 2 günönce defnedilen babasınınyanında toprağa verildi.