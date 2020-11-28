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Baba-oğul bir gün arayla öldü

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
Baba-oğul bir gün arayla öldü
Gümüşhane'de baba-oğul bir gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Beyçam köyünde yaşayan Yusuf Ağaç, önceki gün koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. Yusuf Ağaç'ın esnaflık yapan 51 yaşındaki oğlu Murat Ağaç ise dün sabah fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ağaç'ın koronavirüs testi de pozitif çıktı. Bir süre sonra kalp krizi geçiren Ağaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çocuk babası Ağaç, 2 gün önce defnedilen babasının yanında toprağa verildi.
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Baba-oğul bir gün arayla öldü
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