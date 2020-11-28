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'da sır ölüm

'da emekli diş hekimi Jerfi Elbasan (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 8 yıl önce ’nden emekli olan diş hekimi ’dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 10:32 ABONE OL
Bartın'da sır ölüm

Olay, dün gece Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce Bartın Devlet Hastanesi'nden emekli olan diş hekimi Jerfi Elbasan'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleri ile eve giren polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Erbasan'ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, Elbasan'ın öldüğünü tespit etti. Yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü tahmin edilen Elbasan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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Bartın'da sır ölüm
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